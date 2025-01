Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 27 gennaio su Canale 5, mentre Emir è bloccato dal dolore alla gamba, Zenyep cerca di scappare con la bambina. Emir le chiede di portargli gli antidolorifici, ma lei si rifiuta. Questa sua resistenza provoca in Emir una rabbia ancora più intensa, alimentando un piano di vendetta terribile. Nel frattempo, la polizia, sotto la guida del commissario Hakan e con l'aiuto di Kemal, non riesce a localizzare il luogo in cui Zenyep e Deniz sono tenute prigioniere. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

