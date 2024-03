Endless Love, la puntata del 26 marzo in streaming

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso martedì 26 marzo su Canale 5, Onder si scusa con Kemal per il comportamento di Vildan mentre era fidanzato con Nihan, e velatamente gli suggerisce di non avvicinarsi più a lei. Più tardi, Nihan raggiunge Kemal nel suo ufficio per regalargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che vuole, se davvero l'ha dimenticata. Poco dopo, Emir sopraggiunge nell'ufficio di Kemal, e lui giustifica la visita della donna dicendo di averle chiesto di dipingere dei murales in azienda. Emir comunica a Kemal di aver deciso che il loro progetto potrà essere realizzato secondo il "codice etico" di Kemal, e gli dà carta bianca. Tufano, nel frattempo, fingendosi un cliente di passaggio, entra nel negozio di barbiere di Huseyin e Tarik e chiede informazioni sulla loro famiglia. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 26 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

