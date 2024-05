Daniele Bossari ospite a Verissimo

La sua storia è un meraviglioso viaggio di resilienza e autenticità: non perdete l’intervista di Daniele Bossari a Verissimo, sabato 18 maggio alle 16.30 su Canale5.

Nato a Milano l'1 ottobre 1974, Daniele Bossari esordisce in radio negli anni novanta per poi debuttare in televisione su MTV, diventando uno dei conduttori di punta di Italia 1.

Bossari è anche un vecchio amico di Verissimo, programma per il quale dal 2011 ha condotto per due edizioni una rubrica su scienze e nuove tecnologie. Nel 2017 ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello VIP.

Daniele Bossari è sposato con Filippa Lagerbäck, con cui ha una figlia, Stella. Si sono conosciuti nel 2000 e, dopo una proposta in diretta televisiva durante la semifinale del Grande Fratello VIP, si sono sposati l'1 giugno 2018.

A marzo del 2022 il conduttore ha iniziato una battaglia contro il tumore alla gola, che ha deciso di raccontare pubblicamente dopo la guarigione.