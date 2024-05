Endless Love, le anticipazioni del 17 maggio in seconda serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda venerdì 17 maggio in seconda serata su Canale 5

Nella puntata in onda venerdì 17 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Emir ascolta la registrazione e cerca di rintracciare Karen senza successo. Interroga Banu, per conoscere i progressi della strategia di seduzione della donna nei confronti di Tarik. Banu, inizialmente molto riluttante, si rassegna ad esaudire la richiesta del suo ex amante, spaventata dalle sue minacce. Zeynep si reca ad un appuntamento con Ozan portandogli in regalo una cornice vuota. E quando la ragazza minaccia di togliersi la vita, Ozan la salva e le chiede di sposarlo. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

