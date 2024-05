I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 16 maggio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato giovedì 16 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir non sopporta l'idea che Selin non sia a conoscenza della sua storia passata con Eylul e ha paura che lei lo venga a sapere da qualcun altro. Scopre che Burak è al corrente della sua storia e teme che l'uomo voglia svelare il segreto a Selin pur di mettere Demir in difficoltà. Malgrado Vedat e Eylul gli abbiano consigliato di non dire niente, Demir è deciso a parlare e vuole farlo la sera appena tornato a casa, ma Selin e Eylul rimangono bloccate sull'isola di Buyukada, a casa di una cliente per il temporale. Le due donne passano la serata insieme e stringono una sorta di amicizia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 16 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

