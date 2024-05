Venerdì 17 maggio alle ore 21.25, su Retequattro, torna l'appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano, che ha abbandonato fino alla morte per stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. Dopo la sentenza è arrivata la replica dell’avvocatessa della Pifferi: "Non può essere pentita, perché non pensa di averla uccisa".

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich. Mentre continua la diatriba tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin, i familiari della donna chiedono nuovi esami sul cellulare di Lilly e su quello del coniuge. Infine, un nuovo quesito: in casa, la mattina della scomparsa della donna, era presente un estraneo?

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e i suoi spettatori: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

