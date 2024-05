Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso sabato 25 maggio su Canale 5, Kemal cerca di convincere Taner a svelargli la verità: chi lo ha convinto a costituirsi alla polizia per un crimine che non ha commesso, e perché? Ma l'uomo si rifiuta di parlare. Emir è riuscito, con una diabolica macchinazione, a togliere di mezzo Karen legando ancora di più il fratello di Kemal a sé. Inoltre grazie alle sue trame Kemal e Nihan si trovano di fronte ad una scelta terribile: continuare a vedersi rischiando altre tragedie, o smettere di frequentarsi. Al colmo della disperazione, decidono di non vedersi più. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

