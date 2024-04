Endless Love, la puntata del 24 aprile in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso mercoledì 24 aprile su Canale 5, mentre Nihan e Kemal stanno parlando a casa di lui, Asu arriva a sorpresa per brindare alla casa nuova. Nihan si nasconde in camera da letto, alla prima occasione riesce a sgattaiolare via e vorrebbe che Yasemine la aiutasse a far sloggiare Asu, ma l'amica trova assurda la sua gelosia e non collabora. Asu, intanto, si ubriaca e cerca di provocare Kemal, che non ci sta e la manda a dormire da sola in camera, mentre lui si stende sul divano. Il mattino seguente Nihan e Onder decidono di tornare per la prima volta nel luogo dove avvenne l'omicidio, visto che il custode non ci sarà, e si accordano per arrivare separatamente. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 24 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

