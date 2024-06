Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 22 giugno su Canale 5, Nihan, per salvare Kemal, ha deciso di tornare per sempre con suo marito, ma vuole vivere l'ultimo giorno con il suo unico amore al massimo, come se esistesse solo il momento presente: il suo umore altalenate però inquieta e insospettisce sempre di più Kemal. Asu si presenta a casa di Nursen: la donna, quando scopre che Asu è la figlia di Mujgan, l'accoglie a braccia aperte. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

