Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 21 settembre su Canale 5, la fotografa consegna a Nihan tutto il materiale in suo possesso, e lei lo inoltra a Kemal. Dopo aver esaminato velocemente le foto, Kemal le mostra a un ex poliziotto forense. Quest'ultimo afferma chiaramente che Ozan non avrebbe potuto impiccarsi da solo. Kemal poi incarica Zehir di prendere la madre di Emir, il quale, venendo a sapere ciò, va su tutte le furie. La madre di Emir viene riportata a casa, quindi tutti scopriranno che non è morta ma che è stata tenuta in stato vegetativo per 25 anni. Galip ammetterà di aver detto che era morta e di aver falsificato i documenti medici dato che il tentativo di suicidio della moglie avrebbe danneggiato la sua immagine. Emir scopre che dietro al ritorno della madre a casa si nasconde Kemal, e gli giura vendetta. Kemal decide di tornare a chiedere l'aiuto di Hakan che però avviserà immediatamente Emir. Lo scandalo del ritorno della madre di Emir porterà le azioni della sua società a calare vertiginosamente. Emir trova il medico che su ordine di Galip ha mantenuto per anni in stato di sedazione sua madre, Mujgan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 21 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

