Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 20 giugno su Canale 5, Kemal e Nihan si sono rifugiati in un posto segreto, dove sono sicuri che nessuno riuscirà mai a trovarli. Il piano di fuga di Kemal prevede anche una serie di falsi indizi per fare in modo di depistare Emir. Il marito di Nihan inizialmente cade nella trappola e di conseguenza è sempre più deciso a compiere la sua vendetta. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 20 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì in seconda serata e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE