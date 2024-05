Endless Love, la puntata del 2 maggio in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 2 maggio su Canale 5, Galip consiglia a suo figlio di pazientare perché verrà il suo momento. Kemal, nel frattempo, sta tramando qualcosa contro di lui con con la complicità di Zehir.

Nel frattempo, Nihan ha un confronto con Zeynep, convinta che lei frequenti Emir, e la mette in guardia dalla pericolosità dell'uomo. Tarik, durante una passeggiata con Banu, da cui è molto attratto, incontra Kemal, che in quell'occasione scopre che lui sta lavorando per Emir. Ne scaturisce un'accesa discussione. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

