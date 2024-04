Endless Love, la puntata del 2 aprile in streaming

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso martedì 2 aprile su Canale 5, Kemal va a prendere Zeynep al distretto di polizia e chiede spiegazioni al commissario sul motivo del fermo della sorella. E così scopre che si trovava in auto con Ozan il quale era alla guida dell'auto di Emir senza patente e senza documenti dell'auto.

Kemal si arrabbia molto con sua sorella ma sospetta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Emir e chiede spiegazioni anche a Zeynep su come si sia trovata coinvolta in tutto questo, e lei gli racconta di come ha conosciuto Ozan e sul perché fosse in auto con lui, sulla sua iscrizione all'agenzia, e su Nihan che l'ha raccomandata al suo amico agente.

In commissariato la situazione si chiarisce e anche Ozan viene rilasciato. Nel frattempo, arriva anche il padre di Ozan, Onder. Vildan chiede al il marito perché non le abbia mai risposto al telefono, e lui le nasconde la verità.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

