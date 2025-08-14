Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 15 agosto, il Duca de Carril, mentre è a La Promessa a fare affari con il marchese, sembra non notare Vera, che è comunque molto agitata per la presenza del padre.

La Promessa, le anticipazioni del 15 agosto

Le lezioni di Jana con la signora Ros procedono bene, tanto che l'istitutrice è preoccupata per il piano della Marchesa e la mette in guardia. Pelayo è ancora incerto sul passo da compiere e teme che il padre del bambino di Catalina possa tornare un giorno a reclamare il figlio.

Martina chiede alla cugina se è ancora innamorata di Adriano. Anche Julia e Curro sono incerti sul loro futuro matrimonio, mentre Lorenzo e Jose Juan continuano a fare accordi al riguardo.

