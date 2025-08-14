I Cesaroni - Il ritorno, l'ultimo ciak della nuova serie
Claudio Amendola e una parte del cast de I Cesaroni - Il ritorno hanno festeggiato l'ultimo ciak della serie in onda prossimamente su Canale 5
Le riprese de I Cesaroni - Il ritorno sono ufficialmente terminate. Claudio Amendola, attore e regista della nuova stagione de I Cesaroni, ha festeggiato l'ultimo ciak dell'amata serie di Canale 5 insieme a una parte del cast.
Le riprese della nuova stagione de I Cesaroni sono iniziate nel marzo 2025 e si sono concluse ad agosto 2025.
Sul set per l'ultimo ciak, oltre a Claudio Amendola, troviamo Lucia Ocone, Ricky Memphis ed Elda Alvigni, che ritorna nella serie nel ruolo di Stefania.
Nella settima stagione, la bottiglieria dei Cesaroni, luogo simbolo della serie, aprirà nuovamente le sue porte, pronta ad ospitare vecchi e nuovi amici e a dar luogo a inaspettate vicissitudini.
Alla scrittura del progetto: Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.
I Cesaroni – Il ritorno andrà in onda prossimamente su Canale 5, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming gratis tutti gli episodi delle prime sei stagioni.
