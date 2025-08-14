Mediaset Infinity logo
I Cesaroni - Il ritorno, l'ultimo ciak della nuova serie

Claudio Amendola e una parte del cast de I Cesaroni - Il ritorno hanno festeggiato l'ultimo ciak della serie in onda prossimamente su Canale 5

Le riprese de I Cesaroni - Il ritorno sono ufficialmente terminate. Claudio Amendola, attore e regista della nuova stagione de I Cesaroni, ha festeggiato l'ultimo ciak dell'amata serie di Canale 5 insieme a una parte del cast.

Le riprese della nuova stagione de I Cesaroni sono iniziate nel marzo 2025 e si sono concluse ad agosto 2025.

Sul set per l'ultimo ciak, oltre a Claudio Amendola, troviamo Lucia Ocone, Ricky Memphis ed Elda Alvigni, che ritorna nella serie nel ruolo di Stefania.

Claudio Amendola sul set de I Cesaroni - Il ritorno
Claudio Amendola sul set de I Cesaroni - Il ritorno

Nella settima stagione, la bottiglieria dei Cesaroni, luogo simbolo della serie, aprirà nuovamente le sue porte, pronta ad ospitare vecchi e nuovi amici e a dar luogo a inaspettate vicissitudini.

Alla scrittura del progetto: Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.

I Cesaroni – Il ritorno andrà in onda prossimamente su Canale 5, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming gratis tutti gli episodi delle prime sei stagioni.

