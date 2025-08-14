Coppa Italia, come vedere Torino-Modena
La squadra di Baroni è pronta a fare il proprio debutto stagionale con gli emiliani
La 79° edizione della Coppa Italia si appresta a entrare nel vivo nel weekend di Ferragosto e sarà trasmessa dalle reti Mediaset per quattro giorni di grande calcio: da venerdì 15 agosto fino a lunedì 18. Non mancheranno le grandi sfide: domenica 17 agosto si parte subito con il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che farà il suo debutto stagionale a San Siro. Si chiude in bellezza con Torino-Modena, in diretta su Italia 1 il 16 agosto alle 21.15. Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.
Torino-Modena, le probabili formazioni
Baroni deve scogliere gli ultimi di formazione dopo l'amichevole con il Valencia. Il ballottaggio è tra Coco e Ismajili per una maglia da titolare in difesa, per affiancare Maripan. Il Modena sembra orientato a schierare un 3-5-2, con Pyyhtia a guidare il centrocampo. A giocarsi un posto in avanti uno tra Defrel o Caso.
Coppa Italia, il calendario delle partite dei 32esimi su Mediaset
Definito il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa che cominceranno venerdì alle 18.00 e termineranno lunedì prossimo con Torino-Modena in programma alle 21.15. Tutte e sedici le partite saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset.
Ecco il dettaglio:
Venerdì 15 agosto
Ore 18.00 Empoli-Reggiana, Canale 20
Ore 18.30 Sassuolo-Catanzaro, Italia 1
Ore 20.45 Lecce-Juve Stabia, Canale 20
Ore 21.15 Genoa-L.R. Vicenza, Italia 1
Sabato 16 agosto
Ore 18.00 Venezia-Mantova, Canale 20
Ore 18.30 Como-Sudtirol, Italia 1
Ore 20.45, Cagliari-Virtus Entella, Canale 20
Ore 21.15 Cremonese-Palermo, Italia 1
Domenica 17 agosto
Ore 18.00 Monza-Frosinone, Canale 20
Ore 18.30 Parma-Pescara, Italia 1
Ore 20.45 Cesena-Pisa, Canale 20
Ore 21.15 Milan-Bari, Canale 5
Lunedì 18 agosto
Ore 18.00 Audace Cerignola-Verona, Canale 20
Ore 18.30 Spezia-Sampdoria, Italia 1
Ore 20.45 Udinese-Carrarese, Canale 20
Ore 21.15 Torino-Modena, Italia 1
