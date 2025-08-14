La forza di una donna, le anticipazioni del 15 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 15 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di venerdì 15 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar ha sempre più problemi economici, aggravati dalla rottura dello scaldabagno.
La forza di una donna: cosa succede il 15 agosto
Enver cerca di rassicurare Bahar, contando sul pagamento delle camicie che sta cucendo per Abbas, ma quando arriva il momento della consegna, Abbas ritira il lavoro e se ne va senza pagare il conto.
Intanto, Julide tenta di ottenere più denaro da Suat per tenere la bocca chiusa su Bahar e i bambini. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
