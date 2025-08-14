Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
14 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 15 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 15 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna
Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di venerdì 15 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar ha sempre più problemi economici, aggravati dalla rottura dello scaldabagno.

La forza di una donna: cosa succede il 15 agosto

Enver cerca di rassicurare Bahar, contando sul pagamento delle camicie che sta cucendo per Abbas, ma quando arriva il momento della consegna, Abbas ritira il lavoro e se ne va senza pagare il conto.

Intanto, Julide tenta di ottenere più denaro da Suat per tenere la bocca chiusa su Bahar e i bambini. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

