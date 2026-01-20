Crans-Montana, l'estratto conto patrimoniale dei coniugi Moretti

Questo conto, come si legge nel documento, sarebbe stato richiesto il 12 gennaio 2026 e sarebbe a entrambi cointestato. Il saldo, datato 31 dicembre 2025, quindi poco prima del disastroso incendio, ammontava a 493 franchi svizzeri , poco più di 500 euro. Questa scarsa liquidità potrebbe spiegare la cifra non elevata chiesta come cauzione per entrambi, circa 430mila euro.

Estratto conto patrimoniale dei coniugi Moretti

Inoltre, si legge nel documento, sui beni esibiti dalla coppia gli Istituti di credito avrebbero fissato ingenti ipoteche. Sulla villa a Lens ce ne sarebbero due: una da 741.600 franchi svizzeri e l'altra da 598.900 franchi svizzeri, che sommate fanno 1 milione e 300 mila franchi svizzeri, quasi un milione e mezzo di euro. Altrettante garanzie graverebbero sulle società a loro intestate, più di 4 milioni e mezzo di euro.

Intanto, Jacques Moretti, davanti agli inquirenti, avrebbe dichiarato di non avere misteriose casseforti, né liquidità nascosta.

