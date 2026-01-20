Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan: "Siamo completamente distrutti"

Dentro la notizia torna a occuparsi della famiglia nel bosco, con le parole di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion dopo l’ultimo confronto con i loro avvocati: "Siamo completamente distrutti".

I tre figli della coppia sono stati allontanati il 20 novembre e trasferiti in una casa famiglia. Da due mesi i genitori non possono vivere con loro.

Nel tentativo di riabbracciare i bambini, la coppia avrebbe accettato di rispettare tutte le richieste avanzate dalle istituzioni. Avrebbero affrontato le questioni legate all’istruzione e alla salute, accettato il trasferimento in un’abitazione conforme ai criteri indicati dal tribunale e promesso una maggiore socializzazione per i figli. Nonostante questo, il rientro in famiglia resta bloccato.