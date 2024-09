Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 19 settembre su Canale 5, Zeynep è ingannata da Kemal e cade nel tranello ordito per allontanare Emir da lei.

Dopo aver letto i messaggi sul cellulare che Kemal ha lasciato a casa volutamente, indirizzati a lui da Zehir ma registrato come "Nihan" in rubrica, Zeynep chiama Emir per comunicargli che Nihan si trova a casa di Kemal.

Emir cerca Nihan in casa, e non trovandola si dirige da Kemal. Zehir, appostato fuori casa di Emir, comunica a Kemal che Emir sta uscendo di casa.

Kemal fa andare via alla svelta Nihan, e attende l'arrivo di Emir che continua a cercare sua moglie.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

