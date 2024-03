Endless Love, la puntata del 19 marzo in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 19 marzo su Canale 5, Emir prova a corrompere Kemal per escluderlo dall'affare, facendogli recapitare un assegno. L'uomo, però, decide di ritardare la sua partenza da Istanbul e di riconsegnare l'assegno nelle mani di Emir durante la sua festa per l'anniversario di matrimonio con Nihan. In quel momento, Emir scopre che sua moglie e Kemal si conoscono. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

