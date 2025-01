La puntata del 27 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 27 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra decide di seguire Çagla perché è convinta che questa debba incontrarsi con qualcuno. Ma la ragazza la vede e abbandona il caffè senza nemmeno avvicinarsi a Mert.

Menekse e Zümrüt litigano sul set dello spot che devono girare insieme e il regista, esasperato, abbandona il progetto.

Ekrem decide di organizzare una cena romantica per lui ed Elif, ma una candela cade sul tavolo e l'intera casa va a fuoco.

Ozan organizza un incontro dal medico con Çagla, ma lei riesce con uno stratagemma a evitare la visita. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE