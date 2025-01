Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda sabato 1 febbraio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni dell'1 febbraio

Umit ha avviato il suo laboratorio di cosmetica e dopo i primi problemi con i fornitori è costretto a chiedere soldi in prestito a Tarik. Yesim, però, glielo impedisce e fa una copia delle chiavi della casa che Tarik condivide con Guzide per andarla a visitare insieme a Burcu. Sevgi chiederà il pagamento per aver impersonato l'infermiera che ha accusato Guzide dell'aggressione di Yesim in ospedale. Sezai e Oylum decidono di indagare sull'infermiera della sera della presunta aggressione, e scoprono che qualcun altro ha rubato la sua identità, senza sapere che è stata Sevgi.

