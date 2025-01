I momenti più importanti degli episodi 29, 30 e 31 della nuova serie turca Tradimento, in onda il 26 gennaio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nuovi colpi di scena negli episodi 29, 30 e 31 della serie turca Tradimento, in onda domenica 26 gennaio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Yesim assume una finta infermiera per mettere Oylum - ancora in ospedale - contro Guzide.

Mentre Tarik sta facendo la proposta di matrimonio a Yesim, irrompe Guzide e dice alla coppia che non ha più intenzione di divorziare.

Allora Yesim si intrufola a casa di Guzide per persuaderla a concedere il divorzio a Tarik e tra le due donne scoppia uno scontro. Convinto da Yesim che Guzide abbia mentito, Tarik affronta la moglie e, nel bel mezzo di una cena con le colleghe, le fa ascoltare una registrazione di Oylum.

Oylum viene a sapere da Guzide cosa ha fatto Tarik e ne parla con il padre.

In tutto ciò, Ozan ottiene il posto di lavoro dei sogni: coordinatore di progetto in una grande azienda inizio Tarik chiede alla finta infermiera assodata di nascosto da Yesim di testimoniare in tribunale. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 29, 30 e 31 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 il sabato dalle 14:45 e la domenica dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE