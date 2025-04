I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Tradimento andato in onda il 4 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 4 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mualla, la madre di Behram, arriva a Istanbul per conoscere Oylum.

Dopo aver scoperto da un'amica che Oylum è incinta, Selin lo rivela a Tolga. Il ragazzo si mette in auto e guida senza meta per scaricare la rabbia ma, a un certo punto, blocca il traffico e scoppia una rissa.

Behram rivela a sua madre e Nazan che Oylum è incinta. Tarik continua a ricattare Umit promettendogli dei soldi e dei biglietti aerei per poter rivedere sua figlia.

Guzide scopre i soldi e i biglietti nella camera di Umit e il fratello è costretto a rivelarle tutta la verità.

Mualla e la famiglia di Behram arrivano a casa di Guzide per chiedere la mano di Oylum. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE