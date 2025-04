Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 29 marzo al 4 aprile su Rete 4, Curro decide di andare in manicomio a prendere Martina, mentre Manuel gli copre le spalle. La sorprende in giardino e, coprendola con una giacca, la invita a camminare come se nulla fosse. I due si allontanano dalla struttura ma nel giro di poco suona l'allarme. Margarita non riesce a comprendere chi possa aver invitato la duchessa de Carril poiché nella sua lista degli invitati comparivano solo quattro nomi e il suo non c'era. Durante la merenda, però, Vera serve dei dolci e nota sua madre. Sorpresa scappa via, seguita dalla duchessa che le impone di fermarsi a parlare. Manuel chiede a Salvador di coprire l'assenza di Curro, senza spiegargli però il motivo. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

