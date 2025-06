Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 9 al 13 giugno su Canale 5, Bahar vede Hikmet picchiare Ceyda e chiede aiuto ad Arif.

Enver propone a Bahar di vivere tutti insieme come una vera famiglia, poi la donna vede Ceyda accogliere in casa Yusuf, il suo amante.

Bahar ha un duro scontro con sua madre, interrotto da Sirin che rivela a Bahar che suo padre amava un'altra donna.

Sirin dice alla madre di essere stata innamorata di Sarp e di averlo seguito sul traghetto la notte della sua scomparsa.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

