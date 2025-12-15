A Dentro la notizia parla Vincenzo, compagno di Diana Canevarolo, la quarantanovenne la cui morte sarebbe al centro di un’indagine per omicidio volontario contro ignoti aperta dalla Procura di Vicenza. L’uomo respinge ogni accusa.

Vincenzo ricostruisce i momenti del ritrovamento: "Quella mattina mi sono svegliato alle 5 e 10", racconta, spiegando di essere sceso nella tavernetta. "Ho sentito subito il freddo alle gambe perché c'era la porta aperta". Il divano dove Diana dormiva sarebbe stato intatto e si sarebbe allarmato. "Sono uscito fuori e l'ho trovata lì distesa e ho cercato di rianimarla subito".