La forza di una donna, la puntata del 13 giugno in streaming

Il nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 13 giugno nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 13 giugno

Bahar ha l'ennesimo litigio con sua madre e la accusa di essere la causa del suicidio di suo padre.

Sirin rientra a casa e interviene violentemente nella discussione e dice a Bahar che suo padre amava un'altra donna e che suo marito era un depravato.

Quando Bahar lascia la casa, Enver cerca di calmare gli animi e rivela ad Hatice che Bahar non ha nemmeno lo scaldabagno in casa.

Più tardi, Hatice e Sirin vanno al centro commerciale e la donna ordina uno scaldabagno per Bahar.

Sirin se ne accorge e non nasconde il suo fastidio.

Poi, Sirin racconta alla madre di essere stata testimone della morte di Sarp, col quale lascia intendere di aver avuto una relazione, e le conferma che l'uomo stava molestando una ragazza sul traghetto quando è stato aggredito ed è caduto in mare. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE