La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 4 aprile su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 4 aprile

Ilknur si reca nell'albergo dove alloggia Tarik e gli chiede di perdonare Yesim. Tarik la insulta e la caccia in malo modo.

Mualla, la madre di Behram, arriva a Istanbul per conoscere Oylum. Behram presenta Oylum a sua madre che, per l'occasione, le regala una collana con un rubino.

Selin rivela a Tolga che Oylum aspetta un bambino e lui ne rimane sconvolto. Il ragazzo si mette in auto e guida senza meta per scaricare la rabbia, ma blocca il traffico e scatena una rissa. Quando apprende la notizia, Oltan accorre da suo figlio e i due si riconciliano.

Behram dice a Mualla e Nazan che Oylum è incinta. Guzide si reca a casa di Sezai per cercare insieme delle prove che possano scagionarlo.

