La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 26 gennaio in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 26 gennaio in prima serata su Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 26 gennaio

Nell'ospedale dove è stata portata Oylum dopo l'aggessione, Guzide e Yesim hanno un acceso confronto. Yesim, furiosa, si barrica nella stanza di Oylum, che è incosciente, lasciando sua madre fuori. Tarik interviene per riportare la situazione sotto controllo, ma Yesim, risentita, assume una finta infermiera per influenzare Oylum e metterla contro Guzide: la donna le racconta che Guzide ha aggredito Yesim senza motivo. Yesim si intrufola a casa di Guzide per persuaderla a concedere il divorzio a Tarik, ma la discussione degenera quando Guzide conferma che ciò non avverrà mai. Incredula, informa Tarik dell'accaduto, ma quando chiede spiegazioni a Yesim, lei e Burcu lo convincono che Guzide si sia inventata tutto solo per diffamare Yesim.

Tarik, furioso, affronta Guzide durante una cena con delle sue colleghe. Per demolire la sua credibilità, fa ascoltare una conversazione registrata con Oylum, dove la ragazza afferma di essere spaventata dal comportamento violento della madre nei confronti di Yesim, raccontatole da un'infermiera mentre era in ospedale.

