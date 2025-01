Luca Tommasini

Dopo l'operazione al cuore, Luca Tommasini condivide sui social un carosello di foto e video per salutare e ringraziare i suoi follower. Filmati e immagini che immortalano il suo periodo di convalescenza post intervento, accompagnati da una lunga e toccante didascalia: “Giorno buono dreamers (sognatori, n.dr)… Dopo l’euforia e l’entusiasmo della prima settimana di convalescenza a casa e gli ottimi risultati della prima visita ho dovuto rallentare un po'. ci sono dei piccoli problemini che dobbiamo risolvere. Quindi tanto divano, riposo e qualche farmaco in più per rimettere tutto nella corsia giusta".

Il coreografo ha ringraziato i suoi dottori, ma soprattutto i suoi fan: "Vi ringrazio per il vostro affetto e tutte le attenzioni che mi donate, mi fate sentire tanto amato e questo mi emoziona moltissimo. Vi abbraccio con lo stesso amore”. Il 23 dicembre 2024 il coreografo si era infatti sottoposto a un intervento per ricostruire la valvola mitrale.

Luca Tommasini parla dell’operazione al cuore a Verissimo

Ospite a Verissimo dopo l’operazione, Luca Tommasini aveva raccontato di aver scoperto il problema al cuore grazie a Fiorello: “Un giorno Fiore, mentre eravamo seduti a parlare con tutti gli altri autori, mi fa È il cuore. Ha chiamato il suo cardiologo e mi ha preso l’appuntamento per il giorno dopo. Io vado zitto e muto, il cardiologo dopo cinque minuti mi fa È una valvola completamente andata fuori controllo, che non apre e chiude, quindi il flusso del sangue è fuori controllo”.