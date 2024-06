Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 19 giugno su Canale 5, Tufan mostra ad Asu le informazioni sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan, dicendole che vuole darle a lei, prima che a Emir. Nihan intanto telefona al padre Onder per dirgli che sta bene. Nel frattempo, Zeynep scopre (questa volta veramente) di essere incinta. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì in seconda serata e il weekend alle 14.45.

