Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 18 settembre su Canale 5, Asu apprende che il padre ha intenzione di spogliare di ogni bene Emir, in quanto ha paura che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare qualsiasi suo desiderio anche di tipo economico.

Galip offre ad Asu le quote dell'azienda di famiglia detenute da Emir e Asu le accetta. Successivamente, però, dà appuntamento a Emir per raccontargli l'accaduto. Emir appare sconvolto, ma Asu lo tranquillizza. Lei ha accettato il regalo del padre ma non le piacciono le persone che vendono i propri figli. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

