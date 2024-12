Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 18 dicembre su Canale 5, Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico dopo la sentenza in tribunale. Emir comunica a Nihan che la sua libertà è giunta al termine e cerca di impedirle di andare da sola al matrimonio di Leyla e Ayhan. Nel frattempo, Galip è ricoverato in ospedale a causa di un infarto e Nihan ne approfitta per uscire di casa senza Emir. Mercan decide di intraprendere un viaggio, probabilmente per sfuggire ai suoi sentimenti per Kemal. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 18 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE