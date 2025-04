Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 5 al 9 maggio

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 5 al 9 maggio? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 5 al 9 maggio

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) in una scena di The Family 2

Hülya tenta di ottenere la custodia dei nipoti con il sostegno di Ibrahim, ma deve affrontare la difficile convivenza con Nedret.

Iskender e Turgut seguono Ibrahim e scoprono i suoi incontri segreti con Cihan.

Durante la cena, Ibrahim ha un malore improvviso e va in coma diabetico sotto gli occhi dell’intera famiglia.

Devin, temendo nuovi traumi per Kaya e Zeynep, decide di portarli via con sé, scatenando la rabbia sia di Aslan che di Hülya.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

