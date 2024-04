Endless Love, la puntata del 18 aprile in streaming

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 18 aprile su Canale 5, Nihan sospetta che Emir abbia chiesto a Ozan di incendiare la barca, e rivela i suoi sospetti a Kemal. L'uomo intanto firma i documenti redatti dalla società di consulenza di Rashid. Poco dopo però, Nihan, che ascolta una telefonata di Emir e gli rivela che è caduto in una trappola. Kemal scoprirà che la società di consulenza di Rashid è fittizia; quindi, lui rischia l'arresto per aver firmato dei documenti illegali. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 18 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE