Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda venerdì 30 agosto in prima serata su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 30 agosto in prima serata su Canale 5, Nihan scopre di essere incinta e nel frattempo Kemal vuole sapere da Zeynep la verità sulla relazione con Emir. Onder, vedendo che Ozan si è suicidato, ha un malore e muore. Kemal va a casa di Emir per vendicarsi e durante il duro scontro, Emir rimane gravemente ferito. Il giorno dopo Kemal viene portato in tribunale e Nihan testimonia contro di lui. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 30 agosto della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

