Venerdì 30 agosto, alle 21.20 in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, va in onda una nuova puntata dalla serie turca Endless Love (Kara Sevda), con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love, cosa succede a Ozan?

Zeynep e suo marito Ozan seguono le istruzioni di Emir e vengono condotti al molo da Tarik per lasciare definitivamente la città. Qui la polizia li intercetta e Ozan viene arrestato. Condotto in carcere, scrive una lettera d'amore indirizzata a sua moglie Zeynep, grazie alla quale riesce a trovare la forza per non crollare. Poco dopo, però, Ozan riceve delle fotografie che immortalano Zeynep insieme a Emir: a questo punto, intuisce che i due hanno una relazione. La notizia lo travolge, tanto da avere un malore e viene trasportato all'ospedale. Qui muore suicidandosi.

Endless Love, anche Onder muore

Vildan e Onder, genitori di Ozan e Nihan, vengono immediatamente avvertiti che il loro figlio si è sentito male ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Decidono quindi di raggiungerlo, con la speranza di poterlo vedere al più presto. Una volta arrivati sul posto, scoprono che Ozan si è suicidato. Onder, vedendo suo figlio in quelle condizioni, muore d'infarto.

Ozan e Onder, interpretati rispettivamente dagli attori Barış Alpaykut e Kürşat Alnıaçık, lasciano la dizi turca dopo essere stati tra i protagonisti fin dai primi episodi. Nelle prossime puntate si scoprirà che cosa succederà a Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e Vildan (Neşe Baykent), rimaste entrambe vedove.

Endless Love, quando va in onda?

La serie viene trasmessa su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity alle 14.10 dal lunedì al venerdì e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

