Endless Love, il riassunto della settimana dal 26 al 30 agosto

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto su Canale 5, Kemal e Asu si fidanzano ufficialmente con il rito degli anelli e nel frattempo Ozan viene arrestato dalla polizia. Nihan, dopo essere svenuta alla cerimonia, scopre di essere incinta di Kemal. Intanto, Emir non accetta che Kemal sia il padre del bambino e incarica Tufan di ucciderlo. Kemal scopre tutta la verità sul rapporto tra Zeynep ed Emir e va da quest'ultimo per affrontarlo una volta per tutte. Ozan, ricoverato in ospedale per un malore, viene ritrovato morto. Onder, vedendo che suo figlio si è suicidato, muore d'infarto. Durante l'accesa discussione con Kemal, Emir viene colpito da una pallottola e rimane gravemente ferito. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 26 al 30 agosto della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

