L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda venerdì 30 agosto

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 30 agosto in prima serata su Canale 5, Kemal, dopo aver scoperto la verità circa il rapporto tra Emir e Zeynep, decide di parlare con la sorella. Ciò che lei gli rivela lo farà adirare a tal punto da decidere di affrontare subito il suo acerrimo nemico, questa volta in maniera definitiva. Galip, sospettando che Asu sia sua figlia, riesce a trovare Hakki ed è disposto a usare la violenza pur di scoprire la verità. Ozan, chiuso in carcere, riesce a sopportare le pene della prigionia solo grazie al suo amore per Zeynep. Questo almeno fino a quando qualcuno non gli fa arrivare delle fotografie che lo sconvolgono e lo fanno ricredere su sua moglie.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

