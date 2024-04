Endless Love, la puntata del 16 aprile in streaming

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 16 aprile su Canale 5, Emir rimprovera Ozan per avere esagerato, dando fuoco alla barca di Salih, ma allo stesso tempo si complimenta: dal suo punto di vista, finalmente il ragazzo ha agito per ottenere ciò che desidera. Nihan sorprende i due a confabulare e, preoccupata, percepisce la manipolazione di suo marito nei confronti del fratello. I suoi sospetti si consolidano quando Ozan cerca di nasconderle una bruciatura sul palmo della mano. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE