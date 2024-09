Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa domenica 15 settembre su Canale 5, Kemal si dirige ad un incontro che spera gli riveli la verità sulla morte di Ozan.

All'appuntamento arrivano sia Emir che Nihan. Emir offre una prospettiva diversa sugli eventi che hanno condotto alla tragica scomparsa di Ozan. Tuttavia, né Nihan né Kemal sono convinti dalla sua versione dei fatti.

Kemal decide quindi di proseguire con le indagini per scoprire chi aveva il compito di portare Ozan fuori dal paese. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 15 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE