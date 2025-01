Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 15 gennaio su Canale 5, mentre Nihan si prepara per il matrimonio, Kemal, con l'aiuto di Ayhan e Zehir, fa presidiare il luogo del matrimonio dai suoi uomini nel timore di un attacco di Emir.

La banda del suo nemico, in effetti, capitanata da Mehmet, viene avvistata lì dagli uomini di Ayhan e portata con la forza nel magazzino. Ayhan e Zehir sono sollevati per aver sventato l'attacco, ma il vero piano di Emir è un altro: rapire Kemal e portarlo in un ospedale abbandonato per ucciderlo in una camera iperbarica, con la depressurizzazione e la mancanza di ossigeno.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 15 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE