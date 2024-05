Endless Love, la puntata del 13 maggio in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda lunedì 13 maggio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso lunedì 13 maggio su Canale 5, Emir, dopo aver sedotto Zeynep, le rivela di essere parte di un piano di vendetta contro suo fratello Kemal.

Nel frattempo, Kemal fa un'importante scoperta e la comunica a Nihan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 13 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

