Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 11 settembre su Canale 5, Kemal non ha alcuna intenzione di arrendersi fino a quando non scoprirà la verità e, per questo motivo, mantiene sotto costante sorveglianza la casa di Nihan grazie all'aiuto di Zehir. Nihan, esasperata dalla costante presenza di Kemal, chiede persino l'aiuto di Asu per tenerlo lontano. Leyla vede Asu arrivare a casa di Nihan e inizia a sospettare qualcosa. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

