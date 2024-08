L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 1 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda) , trasmessasu, Zeynep chiede ad Asu di incontrarsi per parlare. All'appuntamento si presenta anche Emir che rapisce Asu.

Emir è pronto ad uccidere Asu, ma la donna lo pone di fronte al suo destino: se anche le togliesse la vita, non riuscirebbe a scampare alla giustizia. Le prove che lo incriminano sarebbero infatti consegnate immediatamente alla polizia. L'intervento di Kemal e Nihan sventa una possibile tragedia.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

