Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso sabato 18 maggio su Canale 5, Nihan si rifugia da Leyla, che cerca di convincerla a non schierarsi nella guerra tra lei e sua sorella. Anche Galip si presenta da Leyla, proponendole di aiutarla nella disputa per la casa, ma la donna, bruscamente, rifiuta il suo sostegno. Galip, per vendetta, offre il suo aiuto a Vildan, che accetta con entusiasmo. Kemal riceve in ufficio un abitante del villaggio, che gli comunica la sua resa: dopo essere stato picchiato e minacciato dagli uomini di Emir, ritira l'accusa, come tutti i suoi concittadini. Kemal, infuriato, va da Emir e scopre che il braccio armato del suo nemico è suo fratello Tarik. Nel frattempo, Ozan avanza la sua proposta di matrimonio a Zeynep e i due convolano a nozze.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

