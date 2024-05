Endless Love, la puntata del 15 maggio in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda mercoledì 15 maggio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso mercoledì 15 maggio su Canale 5, Hakki viene a sapere dell'accordo tra Asu ed Emir, e mette in guardia la nipote sul rischio di perdere Kemal.

Emir dà a Tarik un nuovo incarico: dovrà convincere gli abitanti del villaggio, con le buone o con le cattive, a ritirare l'accusa. Tarik tentenna, ma alla fine accetta.

Il signor Hakki conferma a Kemal il suo appoggio, ma lo esorta ad essere più presente nella vita di sua nipote.

Asu indaga per capire se tra Emir e Zeynep c'è stato qualcosa, ma la giovane nega.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 15 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE