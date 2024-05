Endless Love, le anticipazioni del 16 maggio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda giovedì 16 maggio su Canale 5

Nella puntata in onda giovedì 16 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Leyla e Kemal incontrano Galip per strada, e lui resta folgorato da Leyla.

Kemal si appresta ad andare in un club elegante indicatogli da Zehir, nella speranza di rintracciare Karen. Nella sua macchina trova Nihan, evasa in pigiama dalla sua "prigione" domestica.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì alle 23.45 e il sabato alle 14.30.

